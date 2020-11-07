Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü. Eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile KSÜ İlahiyat Fakültesi'ne kayıtları yapılan ve bu dönem 2.sınıfta okuyan siyam ikizleri ile görüşen Erdoğan siyamlarla sohbet edip üniversitedeki durumlarını öğrendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi.

Erdoğan partisinin 7.olagan kongresine katılmak için geldiği kentte kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na geçmeden önce Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören siyam ikizleriyle bir araya geldi.





SOHBET EDİP ÜNİVERSİTEDEKİ DURUMLARINI ÖĞRENDİ

Eşi Emine Erdoğan'ın girişimleri ile KSÜ İlahiyat Fakültesi'ne kayıtları yapılan ve bu dönem 2.sınıfta okuyan siyam ikizleri ile görüşen Erdoğan siyamlarla sohbet edip üniversitedeki durumlarını öğrendi.