Başkan Erdoğan açıkladı "İmzaladık BM'ye gönderdik! Oyun bozuldu" 07.12.2019 16:10

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Meclis Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan konuşmasında Libya ile yapılan Akdeniz'de yapılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. "Libya ile anlaşmamızı imzaladık, BM'ye gönderdik. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan zaman zaman bir araya geliyor. Bir skandalda da oldu. Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandınız? Libya'daki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye ve Libya arasındaki bölgede, garantör ülke olarak haklarımız var. Milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın çıkarlarını korumada dik durduk, dik duracağız. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanısıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İMZALADIK, OYUNLARINI BOZDUK

Türkiye Libya ile mutabakat metni hazırladı. Yunanistan'ın sınırlarının daraltılmasına yönelik anlaşma Meclis'imizden geçti. Ben de imzaladım. Böylece şimdi Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Böylece, inşallah hem askeri güvenlik hem de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili adımları atmış oluyoruz. Tabii burada oyun bozuldu. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu sizler de biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, bir tarafta da Yunanistan, Güney Kıbrıs, zaman zaman İsrail... Bunlar da bir araya geliyorlar. Skandal hareket de yaptılar. Tuttu Libya Büyükçelisini sınır dışı etti. Peki ne oldu, ne kazandın? Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Şimdi Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa edildi. Ve bu hat üzerinde çevresinde münhasır ekonomik bölge diye ifade ettiğimiz o bölgede, bizim geçmişten bu güne garantör ülke olarak haklarımız var..