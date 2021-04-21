RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Başından vurulan 8 yaşındaki Medine hayatını kaybetti! Kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı

Başından vurulan 8 yaşındaki Medine hayatını kaybetti! Kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı

Başından vurulan 8 yaşındaki Medine hayatını kaybetti! Kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı
21.04.2021 16:18
Ana Sayfa 01:43
Putin'den çok sert sözler
Ana Sayfa 01:18
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı...
Ana Sayfa 04:22
Bilecik'te vatandaş CHP'li...
Ana Sayfa 01:57
Gece yarısı aşı kuyruğu...
Ana Sayfa 58:49
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 09:33
Başkan Erdoğan'dan 128 milyar...
Ana Sayfa 01:11
Meral Kaplan gözyaşlarına...
Ana Sayfa 03:33
Başkan Erdoğan: ''Be ahlaksız...
Ana Sayfa 06:04
''Katliam siyasetiyle...
Ana Sayfa 00:50
Bu terslikte bir iş var
Ana Sayfa 00:49
İlla bir gece de tarlayı...
Ana Sayfa 03:08
21 Nisan Borsa İstanbul'da son...

Adana'da dün, evlerinde başından tabancayla vurulan 8 yaşındaki Medine Güçlü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Medine'nin babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, kazara kendisini vurduğu ortaya çıktı.


Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki 2 katlı evin en üst katında meydana geldi.

Mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika Güçlü, salona koştu. Güçlü, kızı Medine'yi kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu.

Refika Güçlü'nün yardım istediği komşuları, Medine'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan Medine'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi.

KURTARILAMADI
Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Medine Güçlü, burada ameliyat edildi.

Ancak Medine, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TABANCAYLA OYNARKEN KENDİSİNİ VURMUŞ
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede tabanca, boş kovan ve mermi çekirdeği bulundu.

Yapılan araştırmada Medine Güçlü'nün babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken, kazara kendisini vurduğu saptandı.

Yaşam Videoları