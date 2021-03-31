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Başakşehir'de silahlı çatışma kamerada!

Başakşehir'de silahlı çatışma kamerada!
31.03.2021 19:51
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Silahlı çatışma kamerada!
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İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İşte çatışma anı...


İstanbul Başakşehir'de silahlı çatışma çıktı. Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı. Silahlı çatışmaya dönüşen kavga sonrası 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İşte çatışma anı...
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