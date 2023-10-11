Başakşehir’de seyir halindeki minibüsten düşen adam kaldırıma çarptı: Panik anları kamerada

Olay, saat 11.20 sıralarında Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki K.Y. isimli adam, yol üzerinde Y.K. kontrolündeki 34 M 5306 plakalı minibüse bindi. Minibüsün kapısı açık halde hareket etmesiyle dengesini kaybeden adam, kapıdan dışarıya düştü.

Yaklaşık 5 metre savrulan K.Y., kafasını kaldırıma çarparak durabildi. Olay sonrası minibüs dururken aşağı inen diğer yolcular, yaralanan adamın yanına gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan K.Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.Y. 'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı adamın yerde kaldığı anlar ise cep telefonu ve olay sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayla ilgili konuşan esnaf Özkan Özturunç, " Bugün saat 11.20 civarında minibüsün kapısı açık kalmış. Açık kalınca vatandaş araçtan düşmüş. Düştükten sonra 5 metre kadar sürüklendiğini ve kafasını kaldırıma çarptığını gördüm. Olay sonrası ambulans geldi ve hastaneye götürdüler" dedi.