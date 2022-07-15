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Başaksehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

Başaksehir'de iki grubun kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
15.07.2022 11:46

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Başakşehir 'de gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme, tokat saldıran onlarca kişi güçlükle ayrıldı, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan bir parkta gece saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve yumruklar ile saldıran iki grup çevredeki vatandaşların araya girmesi ile güçlükle ayrıldı. Yaşananlar cep telefonunu kamerası ile görüntülendi.

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