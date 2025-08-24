Başakşehir’de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini vurdu!

Kütahya Emet’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

MÜZAKERECİ POLİS DEVREDE Bölgeye özel harekat ve eğitimli müzakereci polisler sevk edilirken, saldırganı ikna etme çalışmaları devam ediyor.

POLİS KOVALAMACASI NEFES KESTİ Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede tespit edilerek takibe alındı. Ancak kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayıp intihara kalkıştı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki sitede meydana gelen olayda, silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EŞİNİ VURUP KAÇTI Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kurye kılığında siteye girdiği iddia edilen saldırgan, genç kadını ağır yaraladı.