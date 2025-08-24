Başakşehir’de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini vurdu!
Başakşehir’de boşanma aşamasında olduğu eşini kurye kılığında siteye girerek silahla göğsünden vuran şüpheli, kaçamayacağını anlayınca silahı başına dayayıp intihara kalkıştı.
EŞİNİ VURUP KAÇTI
Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kurye kılığında siteye girdiği iddia edilen saldırgan, genç kadını ağır yaraladı.
AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki sitede meydana gelen olayda, silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİS KOVALAMACASI NEFES KESTİ
Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede tespit edilerek takibe alındı. Ancak kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayıp intihara kalkıştı.
MÜZAKERECİ POLİS DEVREDE
Bölgeye özel harekat ve eğitimli müzakereci polisler sevk edilirken, saldırganı ikna etme çalışmaları devam ediyor.