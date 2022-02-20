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Bartın’da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi

Bartın’da yağmur sonrası yollarda heyelanlar meydana geldi
20.02.2022 15:14

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Bartın’da etkili olan yağışların ardından bir çok bölgede toprak kayması ve heyelanlar meydana gelirken yollarda ise yarıklar oluştu. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi ile Akörensöküler ve Ceyyüpler köylerinin ulaşımlarını sağlayan yollara yağmurla birlikte eriyen kar suları sonucu yumuşayan toprak sonrası heyelanlar meydana geldi. Büyük yarıkların oluştuğu yollarda yaşanan toprak kaymaları sonucu sürücülerde oldukça zorlanıyor. Bazı bölgelerde yaşanan heyelan nedeniyle evlerde tehlike altında.

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