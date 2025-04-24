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Bartın’da feci kaza kamerada: Ortalık can pazarına döndü! 8 yaralı
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Bartın'da feci kaza kamerada: Ortalık can pazarına döndü! 8 yaralı

Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:11:52

Kemerköprü Mahallesi Çatmaca Kavşağı’nda beton mikseri, beton pompası ve işçi servisinin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Sıkışan sürücü, 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Çatmaca Kavşağı'nda, 67 NB 179 plakalı beton mikseri, 74 BG 500 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Ardından, 74 BB 139 plakalı beton pompa aracı , önünde seyreden beton mikserine çarptı.

Kazada, mikser ve pompa aracı arasında sıkışan sürücü Erdal Ş. , itfaiye, polis ve vatandaşların yardımıyla, vinç ve iş makinelerinin desteğiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı . Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ayrıca, mikserin sürücüsü A.B. ile işçi servisinde bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç. yaralandı. Yaralılar, Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası, akan yağ ve akaryakıt nedeniyle savaş alanına dönen yol, trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

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