Bartın’da feci kaza kamerada: Ortalık can pazarına döndü! 8 yaralı

Bartın'ın Kemerköprü Mahallesi Çatmaca Kavşağı'nda, 67 NB 179 plakalı beton mikseri, 74 BG 500 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Ardından, 74 BB 139 plakalı beton pompa aracı , önünde seyreden beton mikserine çarptı.
Kazada, mikser ve pompa aracı arasında sıkışan sürücü Erdal Ş. , itfaiye, polis ve vatandaşların yardımıyla, vinç ve iş makinelerinin desteğiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı . Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ayrıca, mikserin sürücüsü A.B. ile işçi servisinde bulunan F.K., O.Ö., C.K., M.T., B.S., K.Ç. yaralandı. Yaralılar, Bartın'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası, akan yağ ve akaryakıt nedeniyle savaş alanına dönen yol, trafiğe tamamen kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.