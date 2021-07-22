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Bartın’da dalgalara kapılan 2 genç kız boğulmaktan kurtarıldı! O anlar kamerada…

Bartın’da dalgalara kapılan 2 genç kız boğulmaktan kurtarıldı! O anlar kamerada…
22.07.2021 23:45
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Bartın’ın Büyükkızılkum Sahili'nde denize giren 2 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.


Ankara'dan Bartın'a tatil için giden 2 kişi Büyükkızılkum Sahili'nde denize girdi.

Bir anda dalgaların arasında kalan ve çeken akıntıya kapılan 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti.

Dalgaların arasında kalan kişiler, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı, ardından 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye saniye kaydedildi.

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