Bartın’da dalgalara kapılan 2 genç kız boğulmaktan kurtarıldı! O anlar kamerada…

Bartın’ın Büyükkızılkum Sahili'nde denize giren 2 kişi akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Ankara'dan Bartın'a tatil için giden 2 kişi Büyükkızılkum Sahili'nde denize girdi.
Bir anda dalgaların arasında kalan ve çeken akıntıya kapılan 2 kişinin imdadına cankurtaranlar yetişti.
Dalgaların arasında kalan kişiler, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı, ardından 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye saniye kaydedildi.