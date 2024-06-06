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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024, 11:31 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024, 11:31

Bartın'da 17 yaşındaki motosikletli kurye kazada öldü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bartın-Zonguldak yolunun Gecen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine giden motosikletli kurye Emircan Mazak’ın kullandığı 74 AAZ 988 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mazak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç motosikletlinin cenazesi inceleme sonrası Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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