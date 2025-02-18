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Banyoda ölü bulunan garsonun cinayet kurbanı olduğu öğrendildi
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Banyoda ölü bulunan garsonun cinayet kurbanı olduğu öğrendildi

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 23:25 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 23:25

Konya’nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda ölü bulunan garsonun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Olay, dün Müftü Mahallesi 41180 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapıda kan izleri olduğu ve şahsın kapıyı açmadığı bilgisi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, ikamette kan izlerine rastlarken 42 yaşındaki Ahmet Değirmenci’yi banyoda hareketsiz, yatar vaziyette başından yara almış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatta olmadığı belirlendi. Başında darp izlerine rastlanan Değirmenci’nin cenazesi, cinayet şüphesi üzerine önce Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, ardından Konya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri adreste inceleme yaparken binanın güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan ön otopsi sonucu başından darp edilerek öldürüldüğü belirlenen 1 kız babası Ahmet Değirmenci’nin eşinden boşanarak ayrıldığı ve bir süre önce kiraladığı yeni adresinde ikamet etmeye başladığı, daha önce kahvehane işletmeciliği yaptıktan sonra yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaklıktan ayrılarak başka bir işletmede garson olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Öte yandan, cinayet olayına ilişkin olarak gözaltına alınan şüpheliler R.D., M.E.B. ve A.P. ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. Üç şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi.

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