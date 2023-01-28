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Bandırma'da sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı

Bandırma'da sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
28.01.2023 00:04 - Son Güncelleme: 28.01.2023 00:17

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 100. Yıl Mahallesinde bir kahvehanede başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede başlayan sözlü kavga silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesiyle M.G. yanındaki silah ile T.Y., D.Y. ve T.Y.’yi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Emniyet Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın ardından kaçan M.G. 'yi yakalamak için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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