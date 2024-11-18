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Bandırma'da iki motosikletin çarpışma anı kameralarda
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Bandırma'da iki motosikletin çarpışma anı kameralarda

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 21:36 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 21:36

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde iki motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 araç sürücüde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 2080 Sokak üzerinde seyir halinde olan İsmail E.İ. idaresindeki 10 AJF 14 plakalı motosiklet, 2064 Sokak’tan 2080 Sokak’a sola dönüş yapmak isteyen İ.G.’nin kullandığı 10 APL 807 plakalı 3 tekerlekli motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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