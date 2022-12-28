Balkondan düşerek yaralanan çocuğunu gören baba fenalaştı

Karabük'te bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin balkonundan düşen yabancı uyruklu çocuk yaralanırken, baba ise olay sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Olay Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta bulunan Emrah Apartmanında meydana geldi. Irak vatandaşı B.A (17) isimli çocuk üçüncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemine düştü. Çocuğun evde olmadığını fark eden aile fertleri dışarıya baktiklarında B.A.'nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.