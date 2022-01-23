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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde ördek avına çıkan şahıs suda boğularak can verdi
23.01.2022 15:38

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Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Şemseddin Günhan, İvrindi Koca Çay’da avlanırken boğularak hayatını kaybetti. Günhan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. İvrindi'nin Sakarya Mahallesi Çiftlik Yolu üzeri Koca Çay mevkiine arkadaşlarıyla birlikte ördek avlamaya gelen Şemseddin Günhan, çaydan karşıya geçerken dengesini kaybederek suya düştü. Günhan’ın suda gözden kaybolması ile birlikte yanında bulunan arkadaşları durumu itfaiye ve AFAD’a haber verdi. Dün akşam saat 19.22'de gelen ihbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekipleri AFAD koordinesinde yapılan çalışmada suda kaybolan Şemseddin Günhan’ın cesedine sabah saatlerinde ulaştı.

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