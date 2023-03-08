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Balıkesir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
08.03.2023 17:56

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Edinilen bilgiye göre, saat 14 sıralarında bölgede etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrasında Kazdağları üzerindeki derelerden gelen yağmur suları Edremit’in Altınoluk Mahallesinin büyük bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle mahallenin yüksek kesimlerindeki sokaklar ise adeta derelere döndü. İzmir Çanakkale karayolu da bazı bölgelerde su altında kaldı. Araçlar suda ilerlemekten zorluk çekti. Yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği yönünde uyarıda bulunarak vatandaşları önlem almaya çağırdı.

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