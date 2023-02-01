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Balıkesir'de motosiklet kazası kamerada: Motosiklet sürücüsü aracın üzerinden takla atarak yere düştü

Balıkesir'de motosiklet kazası kamerada: Motosiklet sürücüsü aracın üzerinden takla atarak yere düştü
01.02.2023 10:04

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde ters yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesinde 70 evler caddesi ile Müftü Şevket Caddesi kavşağında otomobil sürücüsü N.Ç (65) seyrederken, motosiklet sürücüsü A.A (20). ters yönden gelerek otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan motosiklet sürücüsü aracın üzerinden takla atarak yere düştü, sonra ağaya kalktı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü çevredekilere kendisinin iyi olduğunu söyleyerek motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

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