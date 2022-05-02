Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı

Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Balıkesir'in merkezi konumunda bulunan tren garı ışıklarında meydana gelen kazada, hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçerek karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren bir diğer kaza da ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı da güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması, büyük bir faciayı önledi. Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafında canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.