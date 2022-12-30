Balıkesir'de jandarma ekipleri 3 ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri ayrı ayrı operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığı ve 12 faili meçhul hırsızlık olayına katılan 7 şüpheliyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son dönemlerde artış gösteren bağ, bahçe ve evden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Balya ve Kepsut İlçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla 5 adreste eş zamanlı icra edilen operasyon neticesinde; 154 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 28 adet sikke, 2 adet tabanca, 7 adet jeneratör, 1 adet kaynak makinesi ve 267 adet muhtelif alet ve edevat ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli şahıs yakalanırken, bölgede meydana gelen 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada, 33 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 7 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.