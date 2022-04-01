RAMAZAN İMSAKİYE
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Balıkesir’de fuhuşla mücadele operasyonu

Balıkesir’de fuhuşla mücadele operasyonu
01.04.2022 22:33

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde fuhuşu önleme çalışmaları kapsamında Jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Körfez Bölgesinde, insan ticareti, fuhuşa teşvik, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak, aracılık ile yer temin etmek ve çocuk düşürtme suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde suça karışan 9 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 754 adet kondom, 9 adet sentetik uyarıcı hap, 24 Bin 670 TL, 500 dolar, 15 Özbek Somonu, 1 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 1 adet bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 11 adet belge, doküman ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

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