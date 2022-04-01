Balıkesir’de fuhuşla mücadele operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Körfez Bölgesinde, insan ticareti, fuhuşa teşvik, fuhuşun yolunu kolaylaştırmak, aracılık ile yer temin etmek ve çocuk düşürtme suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde suça karışan 9 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 754 adet kondom, 9 adet sentetik uyarıcı hap, 24 Bin 670 TL, 500 dolar, 15 Özbek Somonu, 1 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 1 adet bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 11 adet belge, doküman ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.