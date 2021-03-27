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Balıkesir’de engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak küle döndü!

Balıkesir’de engelli kardeşlerin yaşadığı ev yanarak küle döndü!
27.03.2021 19:06
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde çıkan ev yangınında iki engelli kardeş hafif şekilde yaralandı. Oturdukları ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.


Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Eğerci İncirli Mahallesinde dün akşam saatlerinde engelli Fethiye Işık (44) ve Bayram Ali Işık'ın (52) yaşadığı evde yanan soba nedeniyle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin penceresinde yardım isteyen engelli Fethiye Işık, mahalle muhtarının müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sonrası Bayram Ali Işık ve Fethiye Işık hafif şekilde yaralanırken, oturdukları ev ise tamamen yandı.
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