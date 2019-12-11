Balıkesir'de depreme kahvede oyun oynarken yakalananların panik anı kamerada

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.
Balıkesir'de depreme kahvede oyun oynarken yakalananların panik anı kamerada11.12.2019 09:40
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