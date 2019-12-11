Haberler Video Balıkesir'de depreme kahvede oyun oynarken yakalananların panik anı kamerada

Balıkesir'de depreme kahvede oyun oynarken yakalananların panik anı kamerada

11.12.2019 09:40

Balıkesir'de yaşanan deprem anında bir kahvede oyun oynayan vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Depreme kahvede yakalanan vatandaşlar depremin hissedilmesi ile birlikte masaların altlarına saklandı. Bazı vatandaşların ise kendilerini dışarı attığı görüldü.


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