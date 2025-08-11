Balıkesir’de depremde yıkılan 3 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçede 3 katlı bir bina çökmüştü. Enkaz altında kalan 81 yaşındaki bir vatandaş ise hayatını kaybetmişti. Dün gece boyu enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, günün aydınlanmasıyla birlikte enkaz kaldırma çalışmaları da başladı. Ağır iş makinelerinin yıkıntılar arasında titizlikle çalıştığı ve çevrede güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkarırken, çevrede güvenlik önlemide alındı. Enkaz alanındaki çalışmalar hem havadan dron ile hem de karadan saniye saniye görüntülendi.



Öte yandan, yetkililer artçı depremlerin zaman zaman devam ettiğini belirterek riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.