Balıkesir'de bir zabıta görevlisi kafası kavanoza sıkışmış kediye yardım etti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çatıda gezen bir kedinin kafası kırılmış kavanoza sıkıştı. Kepsut Belediyesi zabıta ekipleri, kafası sıkışan kediye yardım etti. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çatıda dolaşan siyah minik kedinin sesini duyan zabıta ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Çatıdan aldıkları kediyi yere indiren ekipler, kafasını kırılmış bir kavanoza sıkıştıran kediyi önce sakinleştirdi. Cam parçasını eline aldığı taşla kıran zabıta görevlisi kediyi de özgürlüğüne kavuşturdu. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Özgür kalan minik kedi ise sokak arasında gözden kayboldu.