Balıkesir Sındırgı’daki 6.1’lik depremde minare yıkıldı! Panik anları kamerada – Video
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde caminin minaresi yıkıldı, birçok ev hasar gördü. O anlar cep telefonu ve dron kameralarına yansıdı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kızılgür Mahallesi, 6.1 büyüklüğündeki depremin merkezine yakın bölgelerden biri oldu. Deprem sırasında mahalledeki caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı.
Panik Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi
Deprem anında camide bulunan vatandaşlar, yaşadıkları panik anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde minarenin yıkıldığı ve içerideki insanların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.
Dron Kamerasıyla Hasar Görüntülendi
Depremin ardından bölgeye gelen ekipler, yıkılan minareyi ve çevrede oluşan hasarı dron ile havadan kayda aldı. Mahalledeki birçok evin de depremden etkilendiği ve hasar aldığı belirlendi.
Yetkililerden Açıklama
Bölgedeki incelemeler sürerken, ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlara hasarlı yapılara girmemeleri uyarısı yapıldı.