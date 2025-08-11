Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Kızılgür Mahallesi, 6.1 büyüklüğündeki depremin merkezine yakın bölgelerden biri oldu. Deprem sırasında mahalledeki caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Panik Anları Cep Telefonuyla Kaydedildi

Deprem anında camide bulunan vatandaşlar, yaşadıkları panik anlarını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde minarenin yıkıldığı ve içerideki insanların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

Dron Kamerasıyla Hasar Görüntülendi

Depremin ardından bölgeye gelen ekipler, yıkılan minareyi ve çevrede oluşan hasarı dron ile havadan kayda aldı. Mahalledeki birçok evin de depremden etkilendiği ve hasar aldığı belirlendi.

Yetkililerden Açıklama

Bölgedeki incelemeler sürerken, ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlara hasarlı yapılara girmemeleri uyarısı yapıldı.