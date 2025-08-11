Balıkesir Sındırgı depremi Sakarya’daki yüzme havuzunu beşik gibi salladı – Video

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, İzmir ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Sakarya'da Havuzda İlginç Görüntü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir evin bahçesindeki yüzme havuzu, depremin şiddetiyle adeta beşik gibi sallandı.

O Anlar Kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havuzdaki suyun dalga dalga hareket ettiği ve sarsıntının etkisinin net şekilde görüldüğü anlar yer aldı.