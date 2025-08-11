Son Dakika
Balıkesir Sındırgı depremi Sakarya’daki yüzme havuzunu beşik gibi salladı – Video

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’da da hissedildi. Serdivan’da bir evin bahçesindeki havuzun suyu beşik gibi sallandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, İzmir ve Sakarya'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.

Sakarya'da Havuzda İlginç Görüntü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir evin bahçesindeki yüzme havuzu, depremin şiddetiyle adeta beşik gibi sallandı.

O Anlar Kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havuzdaki suyun dalga dalga hareket ettiği ve sarsıntının etkisinin net şekilde görüldüğü anlar yer aldı.

