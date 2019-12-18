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Balıkesir Edremit'te kadın cinayeti! Tartıştığı kadını pompalı tüfekle öldürdü

18.12.2019 12:14

Balıkesir Edremit'te bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B. (46), arkadaşı Nazan C. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. pompalı tüfekle Nazan C'ye ateş etti. Nazan C. olay yerinde hayatını kaybetti.


Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kadın, tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan zanlının alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Kapıcıbaşı Mahallesi Bodur Camisi Sokak'ta bir fırında ekmek dağıtım elemanı olarak çalışan M.B. (46), arkadaşı Nazan C. (35) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B. pompalı tüfekle Nazan C'ye ateş etti. Nazan C. olay yerinde hayatını kaybetti.

M.B. olaydan sonra polisi arayarak kız arkadaşını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan M.B'nin alkollü olduğu öğrenildi.

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