Balıkesir depreminde hasar gören cami incelemesinde üzerine malzeme düşen kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören camiyi incelemek isteyen Mevlüt Altungeyik, üzerine malzeme düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Manisa'nın Gördes ilçesinde de etkili oldu. Deprem nedeniyle Kobaklar Mahalle Camisi hasar gördü.

İnceleme Sırasında Talihsiz Kaza
Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, yapıda bulunan malzemelerin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı İbrahim Kara'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, camideki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti

