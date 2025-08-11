Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Manisa'nın Gördes ilçesinde de etkili oldu. Deprem nedeniyle Kobaklar Mahalle Camisi hasar gördü.

İnceleme Sırasında Talihsiz Kaza

Depremin ardından yatsı namazı sonrası camide inceleme yapmak isteyen Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara, yapıda bulunan malzemelerin üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mevlüt Altungeyik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı İbrahim Kara'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, camideki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.