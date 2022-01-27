Balıkçıda infaz! Adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Atalay Demirbaş’a kafa attığı anlar kamerada!

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'da bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıca Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, şoförü ise yaralı olarak kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayının ardından akıllara Alaaddin Çakıcı ile olan ilişkisi ve 2019 yılında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş stadında loca tahsis ettikten sonra işadamı Atalay Demirbaş ile yaşadığı silahlı tehdit ve darp görüntüleri geldi.