Haberler Yaşam Videoları Balıkçıda infaz! Adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Atalay Demirbaş’a kafa attığı anlar kamerada!

Balıkçıda infaz! Adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Atalay Demirbaş’a kafa attığı anlar kamerada!

Balıkçıda infaz! Adı silahlı tehditle gündeme gelmişti! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Atalay Demirbaş’a kafa attığı anlar kamerada!
27.01.2022 11:01

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Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul'da bulunan bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıca Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybederken, şoförü ise yaralı olarak kurtuldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi olayının ardından akıllara Alaaddin Çakıcı ile olan ilişkisi ve 2019 yılında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Beşiktaş stadında loca tahsis ettikten sonra işadamı Atalay Demirbaş ile yaşadığı silahlı tehdit ve darp görüntüleri geldi.

Yaşam Videoları

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Vodafone Stadı'nda işadamı Atalay Demirbaş'ın locasını izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşadamı Demirbaş, 'locanın izinsiz kullanıldığına' dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması için baskı yapan Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiğini iddia etti. Demirbaş'ın iddiasına göre, Ataköy'deki bir restoranda gerçekleşen olay sırasında Mahmutyazıcıoğlu, Demirbaş'a kafa ile saldırdı. Savcılığa teslim edilen görüntülerde Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun işadamına kafa attığı görülüyor.

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