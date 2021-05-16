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Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Balık tutarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
16.05.2021 01:13
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Ağrı’da balık tutarken jeneratörle elektrik verdiği sırada elektrik akımına kapılan şahıs yaşamını yitirdi. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.


ilçesinde 'nde balık tutmak için jeneratörle elektrik vermek isteyen evli ve 2 çocuk babası olan 33 yaşındaki en elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yükselen'in cansız bedenini Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kapıldı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

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