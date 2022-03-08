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Balık avlarken falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı için kurtarma operasyonu

Balık avlarken falezlerde mahsur kalan amatör balıkçı için kurtarma operasyonu
08.03.2022 13:10

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da 15 metre yükseklikteki falezlerde oltayla balık avlarken ayağı kayıp bileği burkulan ve mahsur kalan amatör balıkçı, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay, dün saat 18.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oltayla balık avlamak için 15 metrelik falezlere çıkan Mehmet Akbaşlıoğlu, evine dönüş yapacağı sırada dengesini kaybedip ayak bileğini burktu. Falezlerde mahsur kalan Akbaşlıoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Falezlere gelen ekipler, kayalık alandan indirdikleri Akbaşlıoğlu’nu bota aldı. Deniz polisi ekiplerince Kaleiçi Yat Limanı’na götürülen Akbaşlıoğlu, burada hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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