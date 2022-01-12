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Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi

Balat’ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
12.01.2022 11:33

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Fatih Balat’ta şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle ağaç yola devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan bir minibüs ağacın altında kaldı. Çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken ağacın devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Balat Mürselpaşa Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol bakım çalışması yaparken ağaçların altındaki toprağı boşalttı. Sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yol kenarında bulunan bir ağaç caddeye doğru devrildi. Türkiye’de sayılı bulunan ve sinema filmlerinde kullanılan 35 ZGN 87 plakalı özel yapım minibüs park halindeyken ağacın altında kaldı. Eminönü istikametinde yol tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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