Bakırköy'de polisin 'dur' ihtarına uymadı kaçarken 5 ekip aracına çaptı: 1 yaralı

Olay, Bakırköy'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 MTC 95 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Otomobili kullanan sürücü ise durmayarak kaçtı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI VE KAÇTI

Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, polis araçlarına çarparak yoluna devam etti. Polis ekipleri şüpheliyi durdurmak için ateşi etti, ancak otomobil durmayarak kaçtı. Uzun bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, tekrar Kennedy Caddesi'ni kullanarak ilerlerken, kaza yaptı. Polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza sonrası yakalanan araçta detaylı inceleme yaptı. Otomobil ve kazaya karışan ekip araçları, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TAKİP KAMERADA

Öte yandan yaşanan takip cep telefonu kamerasına yansıdı. Polislerin otomobili durdurmak için trafiği kestiği ve otomobile ateş açtığı anlar da görüntülendi.