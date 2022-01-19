Olay 12 Temmuz 2021 tarihinde Bakırköy'de ünlü bir AVM de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre film izlemek için bir arkadaşı ile birlikte AVM'ye giden sanık Ayhan K. filmi beğenmeyip, yarıda bırakarak lavaboya girdi.

Burada mağdur çocuk T.G.Y. ile karşılaştı ve çocuk ona ve arkadaşına " Siz bize geçen gün el hareketi yapmıştınız" dedi. Sanık bunun üzerine müştekiyi tanımadığını belirtti fakat müşteki çocuk sanığın karşısına geçerek alaycı bir şekilde dans etmeye başladı ve bunun üzerine sanık çocuğu darp etmeye başladı.

Olay esnasında şans eseri AVM'de bulunan bir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine sanık yakalanarak gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede Ayhan Karaca'nın "Kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sanık Ayhan K. hakkında mahkeme kararını açıkladı.



"KIŞKIRTMA AKIMI..."



Sabah'ın haberine göre, Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle yazılı savunmada bulunan sanık Ayhan K. "Biz AVM içerisinde gezinirken yürüyen merdivenden üst kata çıkarken isimlerini olay sebebi ile öğrendiğim T.C.S ve arkadaşı üst katlan aşağı inmekteydiler. Daha sonra bu çocuklar ile tuvalette karşılaştık. Onlara "O merdivendeki çocuklar sizdiniz değil mi ?" diye sorduk, "Evet bizdik abı" dediler.

Kendilerine tanımadıkları insanlara bu tarz hareketler yapmamalarını, ters birisine denk gelebileceklerini söyledim. Kesinlikle fiziksel bir temasım olmadı. Ellerimi yıkarken hangisi olduğunu görmediğim çocuklardan birisi eliyle benim kalça kısmıma dokunarak beni taciz etti ve kaçtı. Çocuk olması sebebiyle cinsel bir taciz olmadığını sadece beni sinirlendirmeye çalıştıklarını düşündüğümden çok umursamadım.

Lavabodan çıkıp ilerledikten sonra aynı çocuklar arkamızdan 'Abi, abi' şeklinde bağırdıklarını duydum. Kendilerine döndüğümüzde ise kaçtılar. Bu husus defalarca tekrar etti. Çocuklar bize bağırarak sesleniyorlar. Bakmazsak daha da yüksek sesle bağırıp çağırarak bizi çağırıyorlar. Bakınca kendilerince komik işaretler yapıp kaçıyorlardı. Bu şekilde bizi takip edip, bütün herkesin içinde rezil ediyorlardı. Ben arkadaşıma "Sen buralarda bekle ben bunları atlatıp geleyim" dedim ve arkadaşımın yanından ayrıldım. Ben daha sonra alt katlara inmeye başladım. Adeta çocukların bana karşı yaptığı bu kovalamaca 2 kat alta kadar devam etti. Hatta en alt katta bulunan başka bir hanımefendiye çocuklar peşimden gelirse onları uyarması konusunda rica da bile bulundum.

En alt katta neredeyse koşar gibi çocuklardan kaçtım ama onlarda peşimden koşup tekrar aynı alay etmelerine devam ettiler. Bundan sonra köşeyi döner gibi yapıp bir mağazasının girişinde saklanıp çocukları bekledim. Amacım çocukları yakalayıp söz ile uyarmaktı. Mağazanın girişinde beni görünce tekrar kaçmaya başladılar. Bu sefer bende arkalarından koştum. Koşarken Tugay Can Sıvacı isimli çocuk yere düştü. O anda koşmanın verdiği adrenalin ile sinirlerime hakim olamayarak çocuğu silkeleyerek yerden kaldırdım ve ayağa kalkmamaya direnince tekrar yere bıraktım. Yere bıraktıktan sonra kaba etine bir tane tekme attım Daha o anda yaptığımdan pişman oldum. Olayı gören bir vatandaş ile olayı tartışırken AVM de görevli polisler beni önce AVM'nin güvenlik merkezine oradan da polis merkezine sevk ettiler. Çocuklar anladığım kadarıyla sosyal medyada 'Kışkırtma' denilen başka insanları sinirlendirmek üzerine kurulu olan bir akımı benim üzerimde denediler" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK FİİLİ BULUNMAKTADIR"



Sanık savunmasına insanların içinde rencide ve rezil edildiğini söyleyerek "Bu sebeple bir anlık kızgınlıkla tekme attım. O ana kadar hiçbir zarar vermek gibi amacım olmadı, hatta adeta kaçtım çocuklardan İstesem ilk anda bile kovalayıp yakalayabilirdim ama ben sakinlik ile uzaklaşmaya çalıştım. Anlattığım tüm hususlar AVM tarafından mahkemenize intikal ettirilen kamera kayıtlarında mevcuttur. Çocukların ifadesinde belirttiği tüm hususlar yanlıştır. Tarafıma karşın bir haksız tahrik fiili bulunmaktadır" şeklinde konuştu.



Mağdur çocuk ise beyanında tanımadığı bir kişi tarafında darp edildiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.



Kararını açıklayan mahkeme sanık Ayhan K. "Kasten yaralama" suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık sabıkasız olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.