Haberler Yaşam Videoları Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu

Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu

Bakım sonrası vinçten parça düşmesi sonucu Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
06.11.2022 13:35

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:28
Tüneli dans pistine çeviren...
Yaşam 00:56
Arızalanan İETT otobüsü...
Yaşam 01:00
Okul servisiyle cip çarpıştı:...
Yaşam 01:30
Modifiyeli araç sürücülerine...
Yaşam 02:47
Arazi aracının çarptığı...
Yaşam 01:30
Asansör boşluğuna düşen inşaat...
Yaşam 00:31
Bir adam sevgilisini vurduktan...
Yaşam 01:55
3 çocuk annesi genç kadın...
Yaşam 00:56
Gündüz vakti restoranda çanta...
Yaşam 01:09
Megakent'de gün doğumu drone...
Yaşam 00:20
Liseli kızların yumruk yumruğa...
Yaşam 01:24
Erzincan'da 20 öğrenci gıda...

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi. Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA