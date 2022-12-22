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Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya’da yakalandı... İstanbul'a getirildi

Bakan Soylu duyurdu! Kırmızı bültenle aranan Atilla Önder İspanya’da yakalandı... İstanbul'a getirildi
22.12.2022 21:53

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Kırmızı bültenle aranan ve İspanya'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısı Atilla Önder, uçakla İstanbul'a getirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından teslim alınan Atilla Önder, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla Madrid'ten 20.35 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polisler tarafından uçaktan alınan Önder, buradan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder'in, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüleceği öğrenildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yakalama kararı bulunan Önder hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ilgili ülkelerin Interpol birimleriyle iletişime geçmiş, kurulan etkili iletişim sayesinde firari Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlanmıştı.

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