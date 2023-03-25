RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Kurum paylaştı: İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz

Bakan Kurum paylaştı: İstanbul’u afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz
25.03.2023 17:01

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

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Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, güvenli konutların yapım sürecini büyük bir kararlılıkla yürüttüklerini belirtti. Bakan Kurum, İstanbul'un direncini afetlere karşı yükseltecekleri bilgisine de yer vererek, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik" ifadelerini kullandı.

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