Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ve savunma sanayiinde iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.