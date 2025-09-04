Bahçelievler’de zabıtaya silahlı saldırı!

Bahçelievler'de akşam saatlerinde sokak ortasında yaşanan silahlı saldırıda zabıta olarak görev yapan bir kişi yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

SOKAKTA KARŞILAŞTILAR, TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Olay, Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, zabıta olarak çalışan kişi sokakta yürüdüğü sırada husumetli olduğu şahısla karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP TAKSİYLE KAÇTI

Kimliği belirsiz saldırgan, yanında taşıdığı silahla zabıtaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan zabıta yaralanırken, şüpheli geldiği taksiye binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı zabıtayı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.