Bahçelievler’de iş yeri ve araç kurşunlayan şahıslar kamerada

Bahçelievler'de iş yeri ve araç kurşunlama olaylarına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 30 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda 2 şüphelinin bir işyeri önüne motosiklet ile gelerek kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri ve ardından kaçtıkları tespit edildi. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmaları sonucu yaşları küçük şüpheliler E.Ş. ve A.O. yakalandı. 21 Şubat 2025 tarihinde ise Hürriyet Mahallesi’ndeki bir araca silah ile ateş açan ve ardından Şirinevler Mahallesi’ndeki işyeri önüne gelerek silahlı saldırıda bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince incelenen görüntüler sonucu tespit edilen A.A. B.A. ve yaşı küçük M.Y. yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerin işyerleri sahiplerinden talep ettikleri parayı alamamaları nedeniyle kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Yakalanan 5 şüpheli işyeri kurşunlama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı küçük M.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.O., E.Ş., A.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.