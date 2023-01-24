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Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
24.01.2023 21:19

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Olay, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Pamuk Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta denk gelince aralarında tartışma çıktı. Şahıslardan biri, yanında getirdiği silahı çekerek husumetli olduğu kişilerin üstüne ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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