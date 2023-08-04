SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 17:56

Bağcılar’da yapılan ‘Narko Alan’ uygulamasında 10 kişi gözaltına alındı

Bağcılar’da gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Uygulamalarda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Ağustos'ta, Bağcılar'da bulunan Yıldıztepe Mahallesi, Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, İnönü Mahallesi, Demirkapı Mahallesi başta olmak üzere tüm ilçe genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için 'Narko Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, bin 875 şahsın üzeri aranırken, hakkında yakalama kararı olan 3 şüpheli ve 3 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Polisler tarafından 350 araç ve 550 motor denetlendi. Yapılan aramalarda, 60 gram kokain, 18,04 gram uyuşturucu madde ve hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 28 fişek ve 20 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahla ilgili olarak, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere ilişkin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Ağrı'da sağanak sonrası sel!
04.08.2023Cuma
Amasya’da kaçak göçmenleri taşıyan tır şoförü tutuklandı
04.08.2023Cuma
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' diyen şahıs göz altına alındı! İşte o anlar...
04.08.2023Cuma
Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
03.08.2023Perşembe
Batman'da kan donduran olay! Kazada demir çubuklar başına isabet etti: Feci şekilde can verdi
03.08.2023Perşembe
Bunlar da Var
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri! 00:25
Fenerbahçe’de Ekambi sesleri!
04.08.2023Cuma
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadeleye devam... 00:33
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
04.08.2023Cuma
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon! PKK-YBŞ’nin sözde genel kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi 02:18
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
04.08.2023Cuma
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün 02:00
Gelir vergisi ve MTV ödemelerinde son gün
04.08.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA