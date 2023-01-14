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Bağcılar’da yangın paniği: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Bağcılar’da yangın paniği: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
14.01.2023 01:33 - Son Güncelleme: 14.01.2023 01:38

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Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Çınar Mahallesi 816 Sokak’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle 5 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangından dolayı daire katından dumanlar yükselmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dumandan dolayı binada mahsur kalan vatandaşları bulundukları yerden kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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