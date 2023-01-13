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Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola çimento döktü

Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü hakaretler ederek yola çimento döktü
13.01.2023 17:42

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O anları ambulans şoförü cep telefonu kamerasıyla kaydederken duruma isyan etti. Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi. Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine çimento döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen çimento nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti. Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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