Bağcılar'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki çocuk, kar maskesi takarak takip ettiği arkadaşını evinin önünde bıçakladı. Yaralı olarak eve çıkan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre okulda oyun oynayan H.Ç.Ç isimli çocuk, arkadaşı R.U.Y. ile tartıştı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden son buldu.
Olaydan iki gün sonra H.Ç.Ç., okul çıkışında R.U.Y.'yi takip etti. Sokakta kar maskesini takan H.Ç.Ç., R.U.Y.'yi evinin önünde bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Kanlar içerisinde kalan R.U.Y. ise yaralı halde eve çıktı. Kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı.