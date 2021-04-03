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Bağcılar'da mangal sevdası kısıtlama dinlemedi

Bağcılar'da mangal sevdası kısıtlama dinlemedi
03.04.2021 18:28
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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Bağcılar'da bir grup vatandaş kısıtlamayı dinlemedi ve mangal yaptı.


Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde vatandaşlar çocuklarını da yanlarına alarak boş arazide toplanıp mangal yaptı.

Aileler mangal ile uğraşırken çocuklar ise boş arazide bir araya gelerek top oynadı.

Bazı vatandaşların parklarda sosyal mesafe kurallarına uymayarak yan yana oturduğu, sohbet ettiği görüldü.

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