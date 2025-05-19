Bağcılar’da işyeri önünde dehşet: Kurşunlar 5 kişiyi yaraladı

Giriş Tarihi: 19.05.2025 22:24:22

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Kurşunların hedefi olan 4 müşteri ve 1 çalışan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerinin kapısına gelerek elindeki silahla içeriye doğru defalarca ateş açtı. Saldırgan, olayın hemen ardından hızla kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede saldırıda iş yerinde bulunan 4 müşteri ile 1 çalışanın yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.