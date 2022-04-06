RAMAZAN İMSAKİYE
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Bağcılar'da garip yolculuk! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı

Bağcılar'da garip yolculuk! Ne yaptıklarını kimse anlayamadı
06.04.2022 17:32

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İstanbul Bağcılar'da trafikte seyir halinde bulunan iki minibüsün birbirine çarparak ilerlediğini görenler şaşkına döndü. Bir sürücü o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yaşam Videoları

Bağcılar İstoç yolunda trafikte seyir halindeyken birbirlerine çarparak ilerleyen 2 minibüs, sürücüleri şaşkına çevirdi. Bir minibüsün önündeki diğer minibüse zaman zaman çarptığı, zaman zaman da dokunarak ilerlemeye çalıştığı o anlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sürücülerin tehlikeli yolculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen trafikteki diğer sürücüler ise, minibüslerin bu tehlikeli yolculuğuna kornalarına basarak tepki gösterdiler.

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