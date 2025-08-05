Bağcılar'da feci son: Motosiklet sürücüsü emniyet şeridindeki araca çarptı! 1 ölü

İstanbul Bağcılar'da sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin Çağatay Karakurt (40) idaresindeki 34 NNA 540 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen bir otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Karakurt'a, seyir halindeki başka bir otomobil de çarptı. Ağır yaralanan Karakurt, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Karakurt'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazenin yarın öğle namazına müteakip Tuzla Merkez Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.